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Новости Сирии
Сирия новости 13 июня 19.30: «Хезболла» заняла поле Арак, ИГ отбило позиции САА к северо-западу от Пальмиры
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Сирия новости 13 июня 19.30: «Хезболла» заняла поле Арак, ИГ отбило позиции САА к северо-западу от Пальмиры

19:30  13 Июня 2017
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Бойцы «Хезболлы» и NDF заняли газовое поле Арак к востоку от Пальмиры

Сирия, 13 июня. Террористы ИГ* захватили стратегические опорные пункты САА на северо-западе от Пальмиры. Бойцы «Хезболлы» и NDF****** установили контроль над газовым полем Арак и одноименным поселком. Боевики ИГ потеряли ряд населенных пунктов на западе провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут интенсивные перестрелки с боевиками-исламистами на окраинах Дамаска и в Восточной Гуте; потеряли 13 сирийских военных в результате мощной атаки ИГ вблизи Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло газовое поле и поселение Арак к востоку от Пальмиры в результате наступления NDF и «Хезболлы»; утратило контроль над деревнями Раджм Аскар, Бир Инбадж, Джубб Абд Азиз, Джубб Ганим, Джубб Абд, Джубб Абу Суса и древним город Расафа на западе провинции Ракка.

Курды: отбили атаку смертников ИГИЛ в квартале Аль-Синаа на востоке Ракки; уничтожили десять боевиков «Ахрар аш-Шам» вблизи Дарат Иззы на северо-западе от Алеппо; оказались под ударом ВВС Турции на севере Ирака.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла авиабазу армии САР «Халхала» на юге республики; открыла огонь у полицейской части в городе Эс-Сувейда.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

Согласно данным Местных координационных комитетов Сирии, в окрестностях Дамаска активизировались столкновения между Национальными силами обороны (NDF) и Сирийской арабской армией (САА) с одной стороны и исламистскими группировками — с другой. Перестрелки фиксируются на восточной и южной окраине столицы — в районах Джобар и Аль-Хаджар Аль-Асвад. Кроме того, столкновения отмечались недалеко от населенных пунктов Ирбин и Кафр Батна, находящихся на северо-востоке от города — на территории Восточной Гуты. Стороны используют пулеметы крупных калибров. Сведения о ходе противостояния и потерях в настоящий момент выясняются. Предполагается, что боевики-исламисты активизировались в связи с тем, что проасадовским ополченцам сегодня утром удалось отбить часть позиций боевиков «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте.  

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Согласно уточненным данным, в результате последней массированной атаки Демократической армии Сирии (SDF)**** на опорные пункты протурецких боевиков «Ахрар аш-Шам» на северной окраине города Дарат Изза были ликвидированы не меньше десяти боевиков. Об этом в сети Twitter (@sayed-ridha) сообщает военный источник.

Напомним, ранее курдам удалось нейтрализовать командира одной из бригад исламистского формирования Абу Али Аль-Атри. Важно отметить, что в городе Дарат Изза концентрируются мощные силы турецкой армии и союзных Анкаре оппозиционных группировок, которые намерены не допустить появления независимого курдского государства у сирийско-турецкой границы.  

Провинция Хомс

Карта военных действий — Пальмира

Согласно информации новостного крыла ИГ — агентства Al Amaq, отряды боевиков захватили не меньше пяти опорных пунктов сирийской армии к северо-западу от Пальмиры. В боях, утверждает источник, были убиты 13 солдат правительственной армии САР. Ранее сообщалось, что террористы «Исламского государства»* запустили серию атак позиций САА в этом районе. Отмечалось, что радикалы наступают сразу на пяти направлениях.

Тем временем, как передают в сети Twitter военные источники (@watanisy) и (@AllyOfTruth), силы Национальной обороны и бойцы «Хезболлы», выступающие на стороне сирийской армии, установили контроль над крупным газовым месторождением Арак и близлежащим одноименным населенным пунктом. Проправительственные отряды выбили террористов «Исламского государства» после того, как заняли все окружающие район господствующие высоты.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Отрядам ливанской «Хезболлы» удалось установить огневой контроль над стратегическим блокпостом «Аль-Рубаи», расположенном на шоссе Тарик Аль-Садд в южной части города Даръа, передает источник в Twitter (@watanisy). Кроме того, продолжаются бои за контроль над лагерем на востоке административного центра. Ранее проасадовским бойцам уже удалось занять около 50% от всей территории лагеря для беженцев.

Юг административного центра региона контролируют боевики «Свободной армии» и самой радикальной группировки оппозиционного блока «Джебхат ан-Нусры»***. В оккупации исламистов, кроме того, находится около 2/3 провинции Даръа.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Проправительственные отряды ополченцев-шиитов при поддержке бойцов спецназа «Тигры» заняли обширные территории в западной части провинции Ракка к юго-западу от города Ат-Табка. От боевиков «Исламского государства» были зачищены деревни Раджм Аскар, Бир Инбадж, Джубб Абд Азиз, Джубб Ганим, Джубб Абд, Джубб Абу Суса, а также древний город Расафа и нефтяное месторождение в его окрестностях, передает информационное агентство AMN. Эти территории на протяжении последних трех лет находились под контролем террористов.

Террористы-смертники ИГИЛ за рулем «джихад-мобилей» пытались атаковать опорные пункты курдских сил в квартале Аль-Синаа на востоке города Ракка. Местный активист на своей странице в соцсети Twitter (@AylinaKilic) передает, что бойцы SDF ликвидировали два заминированных автомобиля боевиков до того, как они успели оказаться в опасной близости от позиций курдов. «Демократическим силам» и формированиям YPG, поддерживаемым странами западной коалиции во главе с США, удалось занять ряд кварталов города, считающегося неофициальной столицей «Исламского государства». Террористы активизировали атаки смертников, надеясь вернуть утраченные опорные пункты.

Провинция Эс-Сувейда

Карта военных действий — Эс-Сувейда

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли аэродром «Халхала», расположенный на западе от города Эс-Сувейда у границы с провинцией Даръа, из ракетных установок. Об этом сообщается на странице оппозиционного формирования в соцсети Twitter (@FSAPlatform). Боевики заявляют, что открыли огонь в ответ на действия проправительственной организации «Хезболла», которая в настоящее время развивает контрнаступление на позиции радикалов в городе Даръа.

Кроме того, неожиданные перестрелки вспыхнули в административном центре провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter (@markito0171) военный источник, группа боевиков неожиданно открыла огонь вблизи входа в отделение полиции. Другие подробности происшествия пока уточняются.

Ирак

Турецкие ВВС провели серию бомбардировок укрепленных районов иракских курдов из военизированных отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК) вблизи населенных пунктов Зап и Хакурк в северной части страны. Как передает информационный портал Anadolu Agency, под авиаударами были убиты как минимум 20 бойцов.

Сотрудники иракской службы безопасности арестовали семерых человек, подозревающихся в связях с боевиками «Исламского государства», в поселении Аль-Сайяда, находящемся в южной части провинции Киркук. Об этом сообщает информационное агентство Al Sumaria News. Напомним, на территории страны действуют сотни ячеек террористической организации, которые регулярно устраивают теракты в провинциях Багдад, Аль-Анбар, Ниневия, Киркук, а также в ряде других.  

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Алексей Громов
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