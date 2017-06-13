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Сирия, 13 июня. Террористы ИГ* захватили стратегические опорные пункты САА на северо-западе от Пальмиры. Бойцы «Хезболлы» и NDF****** установили контроль над газовым полем Арак и одноименным поселком. Боевики ИГ потеряли ряд населенных пунктов на западе провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут интенсивные перестрелки с боевиками-исламистами на окраинах Дамаска и в Восточной Гуте; потеряли 13 сирийских военных в результате мощной атаки ИГ вблизи Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло газовое поле и поселение Арак к востоку от Пальмиры в результате наступления NDF и «Хезболлы»; утратило контроль над деревнями Раджм Аскар, Бир Инбадж, Джубб Абд Азиз, Джубб Ганим, Джубб Абд, Джубб Абу Суса и древним город Расафа на западе провинции Ракка.

Курды: отбили атаку смертников ИГИЛ в квартале Аль-Синаа на востоке Ракки; уничтожили десять боевиков «Ахрар аш-Шам» вблизи Дарат Иззы на северо-западе от Алеппо; оказались под ударом ВВС Турции на севере Ирака.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла авиабазу армии САР «Халхала» на юге республики; открыла огонь у полицейской части в городе Эс-Сувейда.

Провинция Дамаск

Согласно данным Местных координационных комитетов Сирии, в окрестностях Дамаска активизировались столкновения между Национальными силами обороны (NDF) и Сирийской арабской армией (САА) с одной стороны и исламистскими группировками — с другой. Перестрелки фиксируются на восточной и южной окраине столицы — в районах Джобар и Аль-Хаджар Аль-Асвад. Кроме того, столкновения отмечались недалеко от населенных пунктов Ирбин и Кафр Батна, находящихся на северо-востоке от города — на территории Восточной Гуты. Стороны используют пулеметы крупных калибров. Сведения о ходе противостояния и потерях в настоящий момент выясняются. Предполагается, что боевики-исламисты активизировались в связи с тем, что проасадовским ополченцам сегодня утром удалось отбить часть позиций боевиков «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте.

Провинция Алеппо

Согласно уточненным данным, в результате последней массированной атаки Демократической армии Сирии (SDF)**** на опорные пункты протурецких боевиков «Ахрар аш-Шам» на северной окраине города Дарат Изза были ликвидированы не меньше десяти боевиков. Об этом в сети Twitter (@sayed-ridha) сообщает военный источник.

Напомним, ранее курдам удалось нейтрализовать командира одной из бригад исламистского формирования Абу Али Аль-Атри. Важно отметить, что в городе Дарат Изза концентрируются мощные силы турецкой армии и союзных Анкаре оппозиционных группировок, которые намерены не допустить появления независимого курдского государства у сирийско-турецкой границы.

Провинция Хомс

Согласно информации новостного крыла ИГ — агентства Al Amaq, отряды боевиков захватили не меньше пяти опорных пунктов сирийской армии к северо-западу от Пальмиры. В боях, утверждает источник, были убиты 13 солдат правительственной армии САР. Ранее сообщалось, что террористы «Исламского государства»* запустили серию атак позиций САА в этом районе. Отмечалось, что радикалы наступают сразу на пяти направлениях.

Тем временем, как передают в сети Twitter военные источники (@watanisy) и (@AllyOfTruth), силы Национальной обороны и бойцы «Хезболлы», выступающие на стороне сирийской армии, установили контроль над крупным газовым месторождением Арак и близлежащим одноименным населенным пунктом. Проправительственные отряды выбили террористов «Исламского государства» после того, как заняли все окружающие район господствующие высоты.

Провинция Даръа

Отрядам ливанской «Хезболлы» удалось установить огневой контроль над стратегическим блокпостом «Аль-Рубаи», расположенном на шоссе Тарик Аль-Садд в южной части города Даръа, передает источник в Twitter (@watanisy). Кроме того, продолжаются бои за контроль над лагерем на востоке административного центра. Ранее проасадовским бойцам уже удалось занять около 50% от всей территории лагеря для беженцев.

Юг административного центра региона контролируют боевики «Свободной армии» и самой радикальной группировки оппозиционного блока «Джебхат ан-Нусры»***. В оккупации исламистов, кроме того, находится около 2/3 провинции Даръа.

Провинция Ракка

Проправительственные отряды ополченцев-шиитов при поддержке бойцов спецназа «Тигры» заняли обширные территории в западной части провинции Ракка к юго-западу от города Ат-Табка. От боевиков «Исламского государства» были зачищены деревни Раджм Аскар, Бир Инбадж, Джубб Абд Азиз, Джубб Ганим, Джубб Абд, Джубб Абу Суса, а также древний город Расафа и нефтяное месторождение в его окрестностях, передает информационное агентство AMN. Эти территории на протяжении последних трех лет находились под контролем террористов.

Террористы-смертники ИГИЛ за рулем «джихад-мобилей» пытались атаковать опорные пункты курдских сил в квартале Аль-Синаа на востоке города Ракка. Местный активист на своей странице в соцсети Twitter (@AylinaKilic) передает, что бойцы SDF ликвидировали два заминированных автомобиля боевиков до того, как они успели оказаться в опасной близости от позиций курдов. «Демократическим силам» и формированиям YPG, поддерживаемым странами западной коалиции во главе с США, удалось занять ряд кварталов города, считающегося неофициальной столицей «Исламского государства». Террористы активизировали атаки смертников, надеясь вернуть утраченные опорные пункты.

Провинция Эс-Сувейда

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли аэродром «Халхала», расположенный на западе от города Эс-Сувейда у границы с провинцией Даръа, из ракетных установок. Об этом сообщается на странице оппозиционного формирования в соцсети Twitter (@FSAPlatform). Боевики заявляют, что открыли огонь в ответ на действия проправительственной организации «Хезболла», которая в настоящее время развивает контрнаступление на позиции радикалов в городе Даръа.

Кроме того, неожиданные перестрелки вспыхнули в административном центре провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter (@markito0171) военный источник, группа боевиков неожиданно открыла огонь вблизи входа в отделение полиции. Другие подробности происшествия пока уточняются.

Ирак

Турецкие ВВС провели серию бомбардировок укрепленных районов иракских курдов из военизированных отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК) вблизи населенных пунктов Зап и Хакурк в северной части страны. Как передает информационный портал Anadolu Agency, под авиаударами были убиты как минимум 20 бойцов.

Сотрудники иракской службы безопасности арестовали семерых человек, подозревающихся в связях с боевиками «Исламского государства», в поселении Аль-Сайяда, находящемся в южной части провинции Киркук. Об этом сообщает информационное агентство Al Sumaria News. Напомним, на территории страны действуют сотни ячеек террористической организации, которые регулярно устраивают теракты в провинциях Багдад, Аль-Анбар, Ниневия, Киркук, а также в ряде других.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)