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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 13 июня.

Пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер на брифинге в Белом доме призвал Москву отпустить задержанных на несанкционированных акциях журналистов, которых не задерживали. Вашингтон попросил Москву отпустить «задержанных журналистов», которых не задерживали.

Отходящая САА взрывает боеприпасы в Идлибе, курдские войска атакуют Ракку с юго-запада. Сирия новости 13 июня 07.00: Отходящая САА взрывает боеприпасы в Идлибе, SDF атакуют Ракку с юго-запада.

Завтрак с 24-летней заместительницей министра внутренних дел Украины Анастасией Деевой выставили на благотворительном аукционе. Абсолютная деградация: Клинцевич раскритиковал выставление на аукцион завтрака с заместительницей Авакова.

САА понесла потери убитыми в результате неудачной атаки позиций ИГ* под Пальмирой. ВКС РФ доставили гумпомощь жителям Дейр эз-Зора. ИГ убило около 20 бойцов SDF на северной окраине Ракки. Сирия новости 13 июня 12.30: курды несут потери на севере Ракки, ИГ сорвало атаку САА в районе полей Пальмиры.

Эксперты, специализирующиеся на рынке смартфонов, назвали приблизительные цены на новый смартфон от Apple. Судя по их данным, iPhone 8 будет доступен в России далеко не каждому. Стало известно, сколько будет стоить новый iPhone 8 в России.

Представители ярославского спасательного отряда дали лишь информацию об обнаружении тела. Пропавший в прошлом году в Ярославле мужчина найден мертвым.

В настоящее время ученым известно по крайней мере одно крупное и сильно вытянутое тело в Солнечной системе. Ученые рассказали, при каких условиях Земля может стать плоской.

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ бросили свои позиции на южном участке фронта в Донбассе. ДНР: морпехи ВСУ бросили свои позиции на южном участке фронта в Донбассе.

Части САА по-прежнему не могут соединиться с силами 11-танковой дивизии под Пальмирой в районе заправочной станции Т-3 Сирия: САА по-прежнему не может соединиться с 11-й танковой дивизией под Пальмирой.

Субкомпактный кроссовер Kona представила миру компания Hyundai Motor. Hyundai официально представила новый компактный кроссовер Kona.

* Организация запрещена на территории РФ.