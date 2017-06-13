Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Главные новости 13 июня
Triangle Created with Sketch.

Главные новости 13 июня

19:00  13 Июня 2017
216

Дайджест новостей за 13.06.2017

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 13 июня.

Пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер на брифинге в Белом доме призвал Москву отпустить задержанных на несанкционированных акциях журналистов, которых не задерживали. Вашингтон попросил Москву отпустить «задержанных журналистов», которых не задерживали.

Отходящая САА взрывает боеприпасы в Идлибе, курдские войска атакуют Ракку с юго-запада. Сирия новости 13 июня 07.00: Отходящая САА взрывает боеприпасы в Идлибе, SDF атакуют Ракку с юго-запада.

Завтрак с 24-летней заместительницей министра внутренних дел Украины Анастасией Деевой выставили на благотворительном аукционе. Абсолютная деградация: Клинцевич раскритиковал выставление на аукцион завтрака с заместительницей Авакова.

САА понесла потери убитыми в результате неудачной атаки позиций ИГ* под Пальмирой. ВКС РФ доставили гумпомощь жителям Дейр эз-Зора. ИГ убило около 20 бойцов SDF на северной окраине Ракки. Сирия новости 13 июня 12.30: курды несут потери на севере Ракки, ИГ сорвало атаку САА в районе полей Пальмиры.

Эксперты, специализирующиеся на рынке смартфонов, назвали приблизительные цены на новый смартфон от Apple. Судя по их данным, iPhone 8 будет доступен в России далеко не каждому. Стало известно, сколько будет стоить новый iPhone 8 в России.

Представители ярославского спасательного отряда дали лишь информацию об обнаружении тела. Пропавший в прошлом году в Ярославле мужчина найден мертвым.

В настоящее время ученым известно по крайней мере одно крупное и сильно вытянутое тело в Солнечной системе. Ученые рассказали, при каких условиях Земля может стать плоской.

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ бросили свои позиции на южном участке фронта в Донбассе. ДНР: морпехи ВСУ бросили свои позиции на южном участке фронта в Донбассе.

Части САА по-прежнему не могут соединиться с силами 11-танковой дивизии под Пальмирой в районе заправочной станции Т-3 Сирия: САА по-прежнему не может соединиться с 11-й танковой дивизией под Пальмирой.

Субкомпактный кроссовер Kona представила миру компания Hyundai Motor. Hyundai официально представила новый компактный кроссовер Kona.

* Организация запрещена на территории РФ.

#новости
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть