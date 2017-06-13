Дейр эз-Зор: уничтожено 60 боевиков ИГ в восточных кварталах города

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Дейр эз-Зор, 13 июня. Во время атаки на Дейр эз-Зор «Исламское государство»* понесло значительные потери.

Местные источники отмечают, что во время восьмичасового столкновения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) с гарнизоном осажденного города игиловцы понесли потери в бронетехнике и живой силе.

Источник сообщает, что в этом сражении на востоке города «Халифат» потерял убитыми 60 боевиков и грузовик с установленной 23-миллиметровой пушкой. Одну БМП-1 захватили военнослужащие гарнизона.

* Организация запрещена на территории РФ.