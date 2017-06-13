Коридор в никуда: Украина угробила газовую трубу, доставшуюся ей от СССР

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Киев спит и видит, как бы навсегда отказаться от российского газа. В рамках этой идефикс украинский премьер Владимир Гройсман заявляет о готовности Украины принять участие в формировании «газового коридора» с Венгрией и Хорватией. О том, как Украина, желая насолить России, своими руками развалила собственную газовую отрасль, рассказывает экс-депутат Верховной рады от Партии регионов Владимир Олейник.

Как ранее сообщила пресс-служба украинского кабмина, в ходе рабочего визита в Хорватию глава правительства Украины Владимир Гройсман в частности заявил: «Мы заинтересованы в создании «газового коридора» Хорватия — Венгрия — Украина. Будем все делать для того, чтобы этот проект приблизился к полноценной реализации». По словам Гройсмана, Киев крайне заинтересован в поставках на Украину европейского газа по этому коридору.

Сообщается, что в рамках диверсификации поставок природного газа и с целью налаживания новых форм сотрудничества с ЕС Киев готов присоединиться к проекту «газового коридора» Хорватия — Венгрия — Украина с использованием терминала на хорватском побережье. В перспективе проект предусматривает не только поставки топлива, но и возможное объединение газотранспортных систем трех стран.

Также стало известно, что глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в очередной раз призвал европейских потребителей покупать российский газ на российско-украинской границе, а не на границе Украины и ЕС. С таким заявлением Витренко выступил на Дне украинской энергетики в Лондоне, сообщает Bloomberg.

Напомним, Украина выступает последовательным противником проекта «Северный поток — 2», который предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Украина считает, что этот проект подорвет ее положение как страны-транзитера российского газа в Европу, что, в общем-то, соответствует истине. По подсчетам Bloomberg, как только газопровод заработает, Украина потеряет, как минимум, 10% поступлений в бюджет. При этом Москва не раз заявляла, что из-за нестабильности на Украине газовый транзит через эту страну является весьма ненадежным.

Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» вот уже три года ведут разбирательство в Стокгольмском арбитраже по взаимным претензиям по поводу цены на газ для Украины и стоимости его транзита для России.

О том, как Украина своими руками буквально «ухайдакала» доставшуюся ей в наследство от Советского Союза газотранспортную систему, Федеральному агентству новостей рассказал известный украинский политик, экс-депутат Верховной рады от Партии регионов Владимир Олейник.

«Нужно смотреть не на то, что говорят в Киеве, а на то, как они действуют, — отметил политик. — Украина пыталась блокировать строительство «Северного потока — 2», но у нее ничего не получилось. Украина всегда была транзитным государством, но сегодня она стремительно теряет все свои транзитные возможности. Напомню, Советский Союз построил уникальные газотранспортные сооружения, которыми Украина продолжает пользоваться. Только за счет советской газовой «трубы» транзитные возможности Украины смогли составить те самые 23,2 млрд кубометров газа за первый квартал этого года, о которых они заявляют».

Однако все попытки Украины заблокировать строительство «Северного потока — 2» ни к чему не привели, так что жировать за счет газовой трубы Киеву остается недолго, отметил политик.

«То, что в результате европейцы все-таки дали согласие на «Северный поток — 2», показывает, что они стратегически мыслят лет на 15-20-40 вперед, а может быть, и на больший срок», — отметил политик.

По словам Владимира Олейника, для Украины это очень неприятный сигнал — европейцы просто не верят в то, что нынешняя киевская власть сможет удержать страну в ее нынешнем виде. По словам экс-депутата Рады, Европа всерьез и небезосновательно опасается, что в результате гражданской войны и других катаклизмов Украина распадется на несколько государств.

«Европейцы думают — ребята, а если Украина распадется на три-четыре государства? С каждым из образовавшихся «осколков» договариваться по транзиту невозможно. Это означает потерю устойчивых поставок газа и другие неприятные последствия для европейской экономики. А тут еще и Турция говорит — мы готовы с Россией работать, мы получим свои выгоды по транспортировке газа, плюс еще заработаем на европейских потребителях. А там и «Северный поток — 2» подоспеет, о чем Украину уже предупредили», — отметил собеседник ФАН.

Как только эти газопроводы заработают, Украине придется забыть о своей роли страны-транзитера, живущей за свет прокачки российского газа, считает экс-депутат Рады.

«В этом случае вся прокачка газа через Украину будет такой, что этих денег не хватит даже на то, чтобы обслуживать «трубу». А это означает, что эту самую «трубу» можно будет резать на металл. Уже сегодня на Украине остановлены более 60 газоперекачивающих станций, поскольку они недозагружены. То есть страна фактически находится в стадии полураспада», — подчеркнул Владимир Олейник.