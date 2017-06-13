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Новороссия
Киев не пускает в Луганск украинцев с пометками ЛНР в паспортах
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Киев не пускает в Луганск украинцев с пометками ЛНР в паспортах

18:10  13 Июня 2017
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Киев не пускает в Луганск украинцев с пометками ЛНР в паспортах

Киев, 13 июня. Украинские пограничники запрещают выезд на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, гражданам Украины с пометками ЛНР в паспортах. Об этом сообщают украинские СМИ.

Украинские пограничники получили приказ задерживать всех, у кого есть отметки ЛНР в украинском паспорте, при выезде на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Данную информацию подтверждает миссия ОБСЕ. В последнем отчете ОБСЕ сообщается, что к наблюдателям ОБСЕ обратились две женщины, которые рассказали, что им не разрешили выехать в Луганск из-за отметок ЛНР в украинских паспортах.

#всу #донбасс #лнр
Алексей Громов
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