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«Мегафон» восстановил работу сети после сбоя
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«Мегафон» восстановил работу сети после сбоя

17:51  13 Июня 2017
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«Мегафон» восстановил работу сети после сбоя

Москва,13 июня. В российской телекоммуникационной компании «Мегафон» заявили о восстановлении сети после сбоя, ситуация находится под контролем специалистов.

Сеть «Мегафона» восстановлена после сбоя, при котором на 20–30% понизилась успешность совершения телефонных звонков. В данный момент голосовая связь, функция передачи смс и мобильный интернет работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе российской компании.

Здесь же добавили, что специалисты продолжают контролировать ситуацию. Компания принесла извинения за неудобства в связи с проблемами сети, однако причины сбоя не называются. Напомним, что последний крупный сбой произошел 19 мая, затронувший москвичей и клиентов Повольжья.​

Ирина Селезнева
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