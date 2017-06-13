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Политика
Тиллерсон заявил о позитивных тенденциях в сотрудничестве США и России по Сирии
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Тиллерсон заявил о позитивных тенденциях в сотрудничестве США и России по Сирии

17:52  13 Июня 2017  /обновлено: 18:00  13 Июня 2017
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Тиллерсон заявил о позитивных тенденциях в сотрудничестве США и России по Сирии

Вашингтон, 13 июня. Американская сторона отмечает прогресс «в позитивном направлении» в переговорах с Россией по вопросам, которые связаны с Сирией. Об этом рассказал во вторник государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

«Работа России и США по Сирии идет позитивно, но еще рано строить догадки, даст ли она результат», — подчеркнул дипломат.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон провел телефонные переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

#сша #сирия #рф #тиллерсон
Алексей Громов
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