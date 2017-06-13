ДНР ожидает провокаций со стороны ВСУ после визита Порошенко в Донбасс

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Донецк, 13 июня. Прибытие в Донбасс президента Украины Петра Порошенко не предвещает улучшения ситуации. Об этом заявил журналистам полномочный представитель Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его мнению, каких-либо улучшений ситуации ждать не стоит. Как отметил Пушилин, все поездки Порошенко в Донбасс оборачиваются очередными обстрелами и очередными провокациями. Полпред также привел пример, когда визит руководителя ОБСЕ сопровождался очередным обострением на линии соприкосновения.

«Визит Порошенко больше связан с какими-то его личными политическими задачами», — подытожил полномочный представитель ДНР, передает Life.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко в среду, 14 июня, посетит Донбасс, где с 1 июня было объявлено очередное перемирие.