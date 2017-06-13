Сирия: снизилось число случаев применения боевиками ИГ химоружия

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Москва, 13 июня. Исследовательская компания IHS Markit опубликовала данные о применении «Исламским государством» химического оружия в Сирии.

Москва, 13 июня. Исследовательская компания IHS Markit опубликовала данные о применении «Исламским государством» химического оружия в Сирии.

Согласно докладу компании боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в 2016 году применили химическое оружие в Сирии не менее 17 раз. В текущем году террористы использовали отравляющие вещества лишь один раз в провинции Алеппо. В Ираке химоружие в 2017 году применялось 10 раз, 9 из них пришлись на Мосул.

Специалисты компании пришли к выводу, сообщается в докладе, что это стало итогом действий правительственных сил Ирака, так как игиловцы не смогли организовать производство химического оружия за пределами Мосула. Возможно, что специалисты-химики «Халифата» были эвакуированы в Сирию.

Всего с 2014 года компания зафиксировала 41 случай применения химического оружия в Ираке и 30 в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.