Украинцам предложили на аукционе «нечто особенное» с 27-летней замглавы министра энергетики

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Киев, 13 июня. Фонд имени Св. Луки (Войно-Ясенецкого) выставил на благотворительный аукцион заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталью Бойко. Победитель аукциона сможет сходить в театр с обворожительной 27-летней чиновницей.

Стартовая цена лота составляет 100 гривен (3,8 долларов). Торги начнутся 21 июня.

«Заместитель министра присоединилась к акции «Месяц добра» и приглашает в театр. Наталья Бойко — львовянка и настоящая ценительница театрального искусства — приготовила нечто особенное для победителя, и уверена, что спектакль не оставит его равнодушным», — говорится в описании лота на сайте электронных торгов ProZorro.

Отметим, что ранее на аукцион была выставлена заместитель министра внутренних дел Украины — 24-летняя Анастасия Деева. Победитель аукциона сможет позавтракать вместе с девушкой.