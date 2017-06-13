Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Видео
Сирия: Проправительственные силы ведут бои на границе с провинцией Ракка - ФАН публикует видео
Triangle Created with Sketch.

Сирия: Проправительственные силы ведут бои на границе с провинцией Ракка - ФАН публикует видео

18:11  13 Июня 2017  /обновлено: 18:12  13 Июня 2017
266

Группировка проправительственных сил ведет бои на границе с провинцией Ракка

Группировка проправительственных сил, в которую кроме представителей САА входят отряды «Хезболлы», Национальных сил обороны  и иранских шиитских ополчений, продолжает вести бои против террористов запрещенной террористической группировки «Исламское государство»* на границе провинции Ракка. Целью операции является зачистка треугольника Хама – Алеппо – Ракка

Видео предоставлено Сирийским военным медиа-центром при Минобороны САР.

Напомним, что проправительственные силы впервые за четыре года заняли территории на границе провинции и продвинулись в сторону шоссе Хама-Ракка. Сообщается, что террористы ИГ* оставили несколько населенных пунктов на трассе.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #алеппо #иг #хама #саа #ракка #хезболла #иранские шииты
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть