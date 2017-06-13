Сирия: Проправительственные силы ведут бои на границе с провинцией Ракка - ФАН публикует видео

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Группировка проправительственных сил, в которую кроме представителей САА входят отряды «Хезболлы», Национальных сил обороны и иранских шиитских ополчений, продолжает вести бои против террористов запрещенной террористической группировки «Исламское государство»* на границе провинции Ракка. Целью операции является зачистка треугольника Хама – Алеппо – Ракка.

Видео предоставлено Сирийским военным медиа-центром при Минобороны САР.

Напомним, что проправительственные силы впервые за четыре года заняли территории на границе провинции и продвинулись в сторону шоссе Хама-Ракка. Сообщается, что террористы ИГ* оставили несколько населенных пунктов на трассе.

* Организация запрещена на территории РФ.