Аппетит к риску: почему в Европе заинтересовались российскими облигациями

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Международное консалтинговое агентство PricewaterhouseCoopers (PwC) отмечает, что российские ценные бумаги снова стали пользоваться популярностью на европейских площадках. За первые пять месяцев 2017 года российские компании разместили в Европе облигаций на общую сумму 12,9 миллиардов долларов. Всего аналитики PwС насчитали 23 сделок. Самую крупную из них заключила компания «Норникель», продав ценных бумаг на один миллиард долларов.

Продлится ли этот благоприятный тренд и в следующем полугодии? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться экономист и политолог Никита Масленников.

«Действительно, в конце прошлого года и в первом квартале этого наши компании активно размещались на рыке евробондов. Это абсолютная правда. Это фиксирует не только PwC, но и многие другие аналитические агентства. В целом можно отметить разворот мировых финансовых потоков в сторону развивающихся стран. Россия вышла из рецессии, в ее экономике наблюдается пусть небольшой, но рост. В прошлом году наблюдалось также укрепление рубля. Позитивное отношение инвесторов к российским ценным бумагам, возросший аппетит к «российскому риску» поэтому не трудно объяснить», — заявляет эксперт Института современного развития.

Благодаря укрепившейся цене на нефть, Россия в 2017 году не только шла в тренде всех развивающихся экономик, но даже несколько впереди него. Рост популярности российских евробондов — лишь одно из следствий этого более масштабного явления.

«Это открыло для нас окно возможности на международных рынках. Наши компании очень вовремя и очень грамотно воспользовались этим потенциалом. Но теперь возникает вопрос: что дальше? Значительное число финансовых аналитиков, моих коллег, считает, что уже летом интерес к российским ценным бумагам пойдет на спад. Те компании, которые хотят разместить свои активы в евробондах, еще успеют сделать это, причем достаточно спокойно. Тем не менее, в условиях возрастающих рисков, европейский рынок ценных бумаг начинает требовать все больших прибылей. Пока российские компании их предоставить не могут. Потому в сравнении с первым кварталом этого года ситуация ухудшится», — продолжает аналитик.

Подобная ситуация вызвана целым рядом факторов. Прежде всего, это связано с Федеральной резервной системой США. Уже совсем скоро, на заседании комитета по открытым рынкам 13–14 июня, там в очередной раз подымут базовую ставку для банков США. В прошлом подобные действия американского контролера всякий раз разворачивали мировые финансовые потоки в сторону развитых экономик. Кроме того, риски сейчас накапливаются на фондовых рынках и вообще в финансовой системе Китая. Это также несколько охлаждает интерес инвесторов по отношению к развивающимся экономикам. До XIX съезда Компартии Китая данная ситуация вряд ли будет урегулирована.

«К осени интерес к российским активам снова начнёт расти. Потому в четвертом квартале нынешнего года можно предвидеть вторую волну их размещения на европейских площадках. Федеральный резерв в этом году уже повысил процентную ставку один раз, скоро он сделает это снова. Неизвестно еще, будет ли он повышать ее в третий раз — все же это чревато слишком большими внутренними рисками для американской экономики», — отмечает Никита Масленников.

Кроме того, внимание международных инвесторов к развитым экономикам должна будет охладить сложная ситуация, сложившаяся сейчас вокруг бюджета США на следующий год. Лимит государственного долга США уже исчерпан. «Если не будет принято решение о его увеличении, то Вашингтону придется сократить свои расходы по финансированию американской экономики. В прошлый раз, в 2013 году, схожие проблемы с бюджетом стоили США 17 тысяч рабочих мест и значительного снижения квартального ВВП», — поясняет экономист.

«Инвесторы, которые, что называется, «играют в долгую», не могут не заметить американских рисков. К тому же к осени уже определится ситуация с Brexit. Будет понятно, каким он будет: мягким, жестким или промежуточным. Одним словом, после двухмесячной летней раскачки сложится не самая лучшая ситуация для развитых экономик. Потому международный капитал неминуемо должен будет опять начать разворачиваться в сторону развивающихся стран», — подводит итог Масленников.