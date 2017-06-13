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Политика
Глава Минобороны ФРГ потребовала говорить с РФ с позиции силы
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Глава Минобороны ФРГ потребовала говорить с РФ с позиции силы

18:08  13 Июня 2017
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Глава Минобороны ФРГ потребовала говорить с РФ с позиции силы

Страсбург, 13 июня. Немецкая сторона должна выстраивать разумные отношения с Россией с позиции силы. Об этом во вторник заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

«Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров. Конфликты должны решаться только за столом переговоров и никак иначе», — подчеркнула политик в своем выступлении в комитете Европарламента по международным делам и подкомитете по безопасности и обороне.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель указала на то, что перед Евросоюзом стоят крупные вызовы.

#ес #фрг #рф
Алексей Громов
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