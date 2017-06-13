Французский «человек-паук» без страховки покорил небоскреб в Барселоне

В Избранное

Скопировать

Мадрид, 13 июня. Власти Испании оштрафовали французского «человека-паука» Алена Робера, который покорил еще один небоскреб в Барселоне, сообщает газета Periodico

Накануне в Барселоне Ален Робер взобрался на 116-метровое здание отеля Melia Barcelona Sky, на крыше которого его уже поджидали правоохранительные органы. Известно, что человеку-пауку придется заплатить от 100 до 600 евро штрафа. Отметим, что известный покоритель высоток уже забирался на 34-этажную испанскую башню Агбар. Хобби Робера началось еще в 1994 году, за это время он покорил порядка 130 небоскребов, включая башню «Бурдж-Халифа» в Дубаи, которая признана высочайшей в мире.​