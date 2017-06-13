Известный российский скульптор погиб в ДТП на Кубани

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Краснодар, 13 июня. Трагический инцидент произошел на трассе на Кубани: во вторник в автомобильной аварии погиб заслуженный художник Кубани, известный скульптор Александр Аполлонов.

Как стало известно, ДТП случилось на трассе «Верхнебаканский — Краснодар» в районе станицы Северской. Так, водитель автомобиля Chevrolet при повороте не предоставила преимущество в движении автомобилю Lada Priora, в салоне которого находился Аполлонов. Он получил смертельные травмы и скончался на месте. В больницу были доставлены 57-летний водитель «Лады» и 64-летняя пассажирка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее двое детей и один взрослый человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе под Воронежем.