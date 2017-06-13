Даже не кружевные: Азаров назвал безвизовый режим ЕС и Украины рваными трусами

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Москва, 13 июня. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал введение безвизового режима Незалежной с Евросоюзом «рваными трусами». Именно их вместо обещанных на Майдане кружевных трусиков, по словам политика, получили украинцы через три года после госпереворота.

«Прошло три года с момента государственного переворота. Теперь Украина — цэ Европа. Что страна получила в результате — только рваные трусы», — написал политик на своей странице в Facebook. При этом он напомнил, как на Майдане «орали» о кружевном белье, но на них у жителей Украины денег нет.

«Потому что нет денег, даже чтобы нормальные купить», — добавил он.

Напомним, безвизовый режим Украины с Евросоюзом официально вступил в силу 11 июня. При этом в первые же часы ЕС отказал во въезде гражданину Украины, ранее превысившего срок пребывания в Дании, напоминает «Ура.ру».