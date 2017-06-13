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Новости Сирии
ВКС РФ доставили гуманитарную помощь в Дейр эз-Зор
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ВКС РФ доставили гуманитарную помощь в Дейр эз-Зор

17:22  13 Июня 2017
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ВКС РФ доставили гуманитарную помощь в Дейр эз-Зор

Дейр эз-Зор, 13 июня. Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ доставил в осажденный боевиками Дейр эз-Зор 20 тонн гуманитарного груза.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике сообщает о доставке очередной партии гуманитарного груза в Дейр эз-Зор. Отмечается, что около 20 тонн продуктов питания и медикаментов были сброшены на парашютных платформах с высоты около 4 тысяч метров.

Гарнизон города подтвердил получение гуманитарного груза местными жителями. Ранее сообщалось, что население и гарнизон осажденного Дейр эз-Зора получают продукты питание, боеприпасы и подкрепление исключительно воздушным путем.

#сирия #вкс рф #дейр эз-зор #гарнизон #гуманитарный груз
Алексей Громов
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