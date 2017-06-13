Молитесь за меня: Малежик перенес инсульт

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Москва, 13 июня. Известный певец и композитор Вячеслав Малежик перенес инсульт, сообщается на официальном сайте артиста.

Интенсивная работа во время концертов, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов отняли у певца много сил, говорится в сообщении.

«И я прозевал опасные приступы инсульта. В один миг я разучился петь, играть на гитаре и ходить», — приводят слова Малежика.

Он также отметил, что прогноз врачей «не лишен оптимизма». Малежик призвал поклонников молиться за его здоровье и благополучие.

Отметим, что в феврале 2017 года артист отметил 70-летие.

Вячеслав Малежик — заслуженный артист России. Он выступал в составе различных коллективов, в том числе в ансамблях «Веселые ребята», «Пламя», «Голубые гитары». В середине 80-х Малежик начал сольную карьеру.