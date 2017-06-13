Ирак: курды потеряли 20 бойцов в результате авиаудара ВВС Турции

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Анкара, 13 июня. Турецкие ВВС нанесли серию авиационных ударов по позициям «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака.

В сообщении военного ведомства Турции отмечается, что ВВС нанесли три удара по позициям курдских ополченцев в различных провинциях Ирака. Военные Турции считают, что некоторые из курдов были готовы к нападению на силовиков.

«Рабочая партия Курдистана» считается Анкарой террористической организацией, это мнение разделяют США и Евросоюз. РПК борется за права курдов в Турции и создание в стране курдской автономии.