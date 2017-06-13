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Весь мир
Ирак: курды потеряли 20 бойцов в результате авиаудара ВВС Турции
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Ирак: курды потеряли 20 бойцов в результате авиаудара ВВС Турции

17:16  13 Июня 2017
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Ирак: курды потеряли 20 бойцов в результате авиаудара ВВС Турции

Анкара, 13 июня. Турецкие ВВС нанесли серию авиационных ударов по позициям «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака.

В сообщении военного ведомства Турции отмечается, что ВВС нанесли три удара по позициям курдских ополченцев в различных провинциях Ирака. Военные Турции считают, что некоторые из курдов были готовы к нападению на силовиков.

Ирак: курды потеряли 20 бойцов в результате авиаудара ВВС Турции

«Рабочая партия Курдистана» считается Анкарой террористической организацией, это мнение разделяют США и Евросоюз. РПК борется за права курдов в Турции и создание в стране курдской автономии.

#курды #ирак #рпк #ввс турции
Алексей Громов
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