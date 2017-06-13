Битва реконструкторов: Роман Носиков о явлении детей и инфантилов на Тверской

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Звезда отечественного видеоблогинга Алексей Навальный, он же Плевательница Усманова, получив от властей Москвы разрешение на митинг против коррупции на площади Сахарова, недолго пребывал в растерянности. Рецепт спасения от отца русской демократии был таким же, как всегда, — врать и подставлять.

Навальный заявил, что фирмы отказывают ему в установке сцены со звукоусилением, что это происки властей, а значит, надо выходить на Тверскую. И актив Навального — то есть дети и инфантильные личности — пошел на Тверскую.

Дело осложнялось тем, что на Тверской как раз в это время проходил приуроченный ко Дню России фестиваль реконструкторов — с палатками, костюмами, кузнями и даже ладьей викингов.

Ладья, кстати, пригодилась. Именно в ней испуганные родители прятали своих детей от резвых протестантов.

Пригодились и щиты: чтобы защититься от протестантов, ломающих реквизит, валящих палатки и топчущих все, что упало, реконструкторам пришлось выстроить самую настоящую стену щитов. Прямо как древним воинам. Или как ОМОНу.

Были и комичные моменты. Например, в Сети есть видео случайно получившихся «сталинских репрессий»:

Все это, мои уважаемые сограждане, чудовищно символично, и вот почему.

Дело в том, что реконструкторы были с обеих сторон скандала.

С одной стороны, на Тверскую вышли люди, которые реконструируют внешние атрибуты героев других времен — солдат Кутузова и Суворова, древних русичей, викингов и так далее.

Но, помимо них, явились на Тверскую и другие реконструкторы. Эти изображали то, чем ни в коем случае не являлись, — интеллектуальную элиту, людей со светлыми лицами и хорошими генами, работяг, совесть нации. В то время как на деле это дети, взрослые инфантилы и профессиональные скандалисты.

Они реконструируют образ мышления, поведение, философию, одежду, гаджеты некоего сообщества, которое, по их мнению, сейчас господствует в правильном мире. Которое у нас как бы все еще угнетено, «но за ними будущее».

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Они реконструируют это сообщество так же, как традиционные реконструкторы воссоздают, например, быт викингов. Даже глубже: «викинги» не требуют прав на человеческие жертвоприношения от современного государства, а эти — требуют привилегий, положенных им по факту принадлежности к реконструируемой общности.

Как и любые реконструкторы, они сталкиваются с главной проблемой — проблемой достоверности. Которая, в свою очередь, опирается на источники. А источники представления о новом классе-гегемоне, сценки из жизни которого они пытаются разыграть на публике, — это не соответствующий труд и доход, не производственные отношения, формирующие классы и страты, а модные журналы, паблики и прочий гламур-пресс.

Насколько эта претензия на аутентичность в итоге оправданна, можно судить по тому, как человек, по призыву которого они пришли на Тверскую портить людям праздник, соответствует собственным претензиям на президентскую власть.

Навальный путается в ВВП и бюджете, требует удвоить расходы на здравоохранение, не зная их нынешнего размера. Этот дипломированный юрист не выиграл и даже не вел ни одного дела. Этот адвокат получил необходимый для данного звания стаж, работая у самого себя юрисконсультом.

Это юрист, об которого вытер ноги адвокат Барщевский. Это борец с коррупцией, об которого вытерли ноги Чубайс и Усманов. Это «кандидат в президенты», об которого вытерла ноги Собчак.

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В нашем обществе есть группа, в принципе не желающая ничего делать по-настоящему, отрицающая и презирающая человеческую подлинность. Эти люди хотят лишь притворяться кем-то — потому что, в их представлении, этому кому-то все должны как высшему виду.

Более откровенного манифеста паразитократии трудно себе представить.