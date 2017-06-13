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Сбой «Мегафона» отозвался на связи Yota
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Сбой «Мегафона» отозвался на связи Yota

17:12  13 Июня 2017
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Сбой «Мегафона» отозвался на связи Yota

Москва, 13 июня. Компания Yota, работающая на сетях «Мегафона», сообщила о проблемах с мобильной связью у своих абонентов. Сбой зафиксирован в Москве и нескольких других регионах.

Представители компании уточнили, что причины неполадок пока неизвестны, однако специалисты уже ведут восстановительные работы. В ближайшее время проблему обещают полностью устранить. 

Ранее проблемы с покрытием сети подтвердили и в «Мегафоне». В частности, трудности возникли при голосовых звонках: при попытке набрать номер, срабатывает автоответчик. Интернет при этом работает без перебоев.

Ярослава Замысловатова
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