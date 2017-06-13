Пентагон намерен увеличить военный бюджет США на 3-5% в 2019-2023 годах

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Вашингтон, 13 июня. Министерство обороны США планирует увеличить военный бюджет страны на 3-5% в 2019-2023 годах. Такое заявление сделал во вторник глава ведомства Джеймс Мэттис, выступая в Сенате, сообщает Reuters.

Он не стал уточнять конкретную сумму, однако отметил, что в 2018 году потребуется привлечь 33 млрд долларов на «необеспеченные требования».

«Я пересмотрел список необеспеченных требований, полагаю на это потребуется 33 млрд долларов. И я думаю, если мы будем получать больше денег, эти запросы будут уместны», — отметил Мэттис.