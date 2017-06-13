Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Глава Пентагона предлагает увеличить военный бюджет США на 3-5% в 2019-2023 годах
Triangle Created with Sketch.

Глава Пентагона предлагает увеличить военный бюджет США на 3-5% в 2019-2023 годах

17:14  13 Июня 2017  /обновлено: 18:11  13 Июня 2017
299

Пентагон намерен увеличить военный бюджет США на 3-5% в 2019-2023 годах

Вашингтон, 13 июня. Министерство обороны США планирует увеличить военный бюджет страны на 3-5% в 2019-2023 годах. Такое заявление сделал во вторник глава ведомства Джеймс Мэттис, выступая в Сенате, сообщает Reuters.

Он не стал уточнять конкретную сумму, однако отметил, что в 2018 году потребуется привлечь 33 млрд долларов на «необеспеченные требования».

«Я пересмотрел список необеспеченных требований, полагаю на это потребуется 33 млрд долларов. И я думаю, если мы будем получать больше денег, эти запросы будут уместны», — отметил Мэттис.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть