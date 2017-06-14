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Пранкеры разыграли премьера Хорватии, который ждет вступления Украины в НАТО
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Пранкеры разыграли премьера Хорватии, который ждет вступления Украины в НАТО

7:08  14 Июня 2017
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Пранкеры разыграли премьера Хорватии, который ждет вступления Украины в НАТО

Москва, 13 июня. Хорватская сторона заинтересована во вступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом рассказали пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), которые (от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана) связались с председателем правительства Хорватии Андреем Пленковичем.

«Должен признать, что о деталях нам лучше будет поговорить с вами лично, когда вы прибудете в Хорватию», — цитирует слова Пленковича телеканал «Россия 24».

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал на то, что Киев хочет покупать газ в Венгрии и Хорватии.

#украина #нато #хорватия #пранк
Алексей Громов
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