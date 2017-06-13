Тюменские спасатели вызволили застрявшую в форточке старушку

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Тюмень, 13 июня. Сотрудники МЧС РФ в Тюмени вызволили пожилую женщину, которая застряла в форточке. Инцидент произошел накануне на улице Парфенова, однако известно о нем стало только теперь.

Спасателей вызвали очевидцы, которые рассказали о старушке, которая застряла в форточке и громко звала на помощь. Как именно пенсионерка оказалась в такой ситуации — неизвестно. Чтобы высвободить женщину, спасатели развернули трехколенную раздвижную лестницу, по которой поднялись к несчастной и помогли ей вылезти. Как сообщает Ura.ru, пенсионерка была трезва.