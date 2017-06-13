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Новороссия
Появилось видео, снятое военнослужащими ДНР на брошенных позициях ВСУ
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Появилось видео, снятое военнослужащими ДНР на брошенных позициях ВСУ

17:19  13 Июня 2017
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Появилось видео, снятое военнослужащими ДНР на брошенных позициях ВСУ

Донецк, 13 июня. Украинская государственная пропаганда продемонстрировала полное незнание обстановки в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, а также стремление любыми способами обмануть «фейковыми» успехами собственный народ. Об этом сообщает заместитель оперативным командованием Вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин.

Ранее командование ВСУ заявило о продвижении украинских войск в Донбассе. Сообщалось, что украинские силовики продвинулись на 1,5 километра к линии соприкосновения с ДНР. Позднее украинские журналисты распространили видео, которое якобы было снято военнослужащими ВСУ на «занятых» ими позициях в районе Коминтерново.

В реальности, опубликованное украинскими СМИ видео было снято военнослужащими ДНР на позициях, которые ранее бросили бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

#днр #всу #донбасс
Алексей Громов
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