Появилось видео, снятое военнослужащими ДНР на брошенных позициях ВСУ

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Донецк, 13 июня. Украинская государственная пропаганда продемонстрировала полное незнание обстановки в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, а также стремление любыми способами обмануть «фейковыми» успехами собственный народ. Об этом сообщает заместитель оперативным командованием Вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин.

Ранее командование ВСУ заявило о продвижении украинских войск в Донбассе. Сообщалось, что украинские силовики продвинулись на 1,5 километра к линии соприкосновения с ДНР. Позднее украинские журналисты распространили видео, которое якобы было снято военнослужащими ВСУ на «занятых» ими позициях в районе Коминтерново.

В реальности, опубликованное украинскими СМИ видео было снято военнослужащими ДНР на позициях, которые ранее бросили бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.