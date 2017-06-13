Путин предан своей стране: Стоун поделился впечатлениями от интервью с президентом РФ

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 13 июня. Американский режиссер Оливер Стоун после съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине рассказал, что российский лидер действительно хочет наладить отношения с США. Сценарист также выразил уверенность, что Путин предан своей стране. Об этом сообщает издание Deadline.

Так, Стоун поучаствовал в передаче Стивена Кольбера, который поинтересовался у режиссера, доверяет ли тот главе РФ после того, как провел с ним не менее 20 часов. Сценарист ответил, что Путин является главой государства и действует в соответствии со своими интересами по России.

«Я уважаю его за это, и я понимаю, почему он так делает», — отметил Стоун.

Как отметил постановщик, президент РФ ни разу не отзывался плохо о Соединенных Штатах во время интервью. При этом российский лидер неоднократно называл США «нашими партнерами».

«Он действительно хочет партнерства, — сказал режиссер. — Есть сильное ощущение, что он по-прежнему может иметь отношения с США».

Напомним, ранее Стоун заявил, что в своем фильме о президенте Владимире Путине пытался создать всеобъемлющий портрет политического лидера. Режиссер также отметил, что без препятствий выбирал темы для интервьюирования президента РФ.