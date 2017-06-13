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Общество
Японские ученые случайно обнаружили снег на Марсе
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Японские ученые случайно обнаружили снег на Марсе

20:29  13 Июня 2017
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Японские ученые случайно обнаружили снег на Марсе

Токио, 13 июня. Группа японских ученых заявила об обнаружении «снега» на Марсе современными посадочными аппаратами и космическими зондами.

По мнению исследователей, уникальное вещество, напоминающее земной снег, возникает из-за регулярных перепадов давления в атмосфере Красной планеты. Состав марсианского «снега», разумеется, отличается от привычного человеку. Он состоит из двуокиси углерода и имеет особую кристаллическую структуру.

Ученые также напомнили, что средняя температура на Марсе значительно ниже чем на Земле. Это является препятствием не только для работы техники, но и возможной колонизации планеты. Однако исследователи надеются, что человечеству рано или поздно удастся покорить Красную планету.

Японские ученые случайно обнаружили снег на Марсе

Добавим, ранее ученые поделились с общественностью интересными фактами о Марсе. В частности, средняя температура на Красной планете сопоставима с экстремально низкими температурами в Оймяконе.

Алексей Громов
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