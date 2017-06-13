ЕК хочет наказать Венгрию, Польшу и Чехию, отказавшихся принимать беженцев

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Брюссель, 13 июня. Еврокомиссия (ЕК) инициировала расследование в отношении Венгрии, Польши и Чехии, которые отказались принимать беженцев по квотам Евросоюза. Об этом сообщили официальные представители ЕК.

«Еврокомиссия приняла решение открыть процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за невыполнение решения по расселению беженцев», — указано в заявлении.

Согласно предварительным данным, вышеуказанным странам грозят крупные штрафы. Кроме того, их могут лишить права голоса в Совете Евросоюза.

Ранее стало известно о том, что Прага отказалась участвовать в программе по перераспределению мигрантов.