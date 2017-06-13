Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
ЕК хочет наказать Венгрию, Польшу и Чехию, отказавшихся принимать беженцев
Triangle Created with Sketch.

ЕК хочет наказать Венгрию, Польшу и Чехию, отказавшихся принимать беженцев

17:03  13 Июня 2017  /обновлено: 17:54  13 Июня 2017
319

ЕК хочет наказать Венгрию, Польшу и Чехию, отказавшихся принимать беженцев

Брюссель, 13 июня. Еврокомиссия (ЕК) инициировала расследование в отношении Венгрии, Польши и Чехии, которые отказались принимать беженцев по квотам Евросоюза. Об этом сообщили официальные представители ЕК.

«Еврокомиссия приняла решение открыть процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за невыполнение решения по расселению беженцев», — указано в заявлении.

Согласно предварительным данным, вышеуказанным странам грозят крупные штрафы. Кроме того, их могут лишить права голоса в Совете Евросоюза.

Ранее стало известно о том, что Прага отказалась участвовать в программе по перераспределению мигрантов.

#беженцы #польша #ес #венгрия #ек #чехия
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть