Боевики ИГ отбили атаки САА в районе авиабазы Т-3

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Бейт, 13 июня. «Исламское государство»* отразило атаки Сирийской арабской армии на востоке провинции Хомс.

Сирийское агентство «Аль-Масдар» сообщило, что правительственные войска предприняли попытку атаковать позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе авиабазы и насосной станции Т-3. САА рассчитывает освободить от игиловцев этот богатый нефтью регион в ближайшее время.

Первая же атака сирийских военных закончилось неудачей. «Исламское государство» собрало крупный гарнизон на стратегически важной авиабазе Т-3. Подконтрольное «Халифату» информационное агентство отмечает, что сирийские военные понесли значительные потери.

* Организация запрещена на территории РФ.