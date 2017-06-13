Маршрутка взорвалась в Киеве, пострадали пять человек

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Киев, 13 июня. Пять человек пострадали сегодня днем в результате взрыва в маршрутке на проспекте Победы в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

По данным правоохранительных органов, двух человек увезли в медучреждение, еще трем оказали медицинскую помощь без госпитализации. По предварительным данным, в маршрутке взорвался расширительный бак. По данному факту начато уголовное производство.

Добавим, в Киеве также расследуется взрыв на территории посольства США. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, произошедшее было квалифицировано как хулиганство.