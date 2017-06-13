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Происшествия
Подросток погиб под колесами поезда в Подмосковье
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Подросток погиб под колесами поезда в Подмосковье

16:56  13 Июня 2017
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Подросток погиб под колесами поезда в Подмосковье

Москва, 13 июня. Трагический инцидент произошел в Московской области: подросток погиб на железной дороге. 

Как стало известно, ЧП случилось на территории станции Малино в Подмосковье. 15-летний парень вышел из-за последнего вагона остановившейся электрички. Подросток намеревался перебежать железнодорожные пути, но не заметил идущего рядом грузового вагона. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Парень получил смертельные травмы, в результате которых скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту инцидента проводится доследственная проверка.

Напомним, несколько дней назад электричка задела женщину с коляской в подмосковном городе Озеры. Трехмесячный малыш, который выпал из коляски, получил черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

#подмосковье
Тимур Румянцев
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