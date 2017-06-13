Названа официальная причина смерти организатора убийства Политковской

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Москва, 13 июня. Лом-Али Гайтукаев, который был пожизненно осужден за организацию убийства Анны Политковской, скончался в колонии от печеночной недостаточности.

По данным источника ФАН, смерть наступила в результате смерть Гайтукаева наступила в результате от печеночной недостаточности, абсцесса и цирроза печени. Тело родным выдадут сегодня.

Напомним, корреспондента «Новой газеты» Анну Политковскую застрелили в упор в подъезде своего дома 11 лет назад. Ей было 48 лет. Основным мотивом убийства СК РФ счел недовольство ее профессиональной деятельностью. Заказчики убийства до сих пор не выявлены.

