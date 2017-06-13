Глава Нацполиции Украины рассказал, как пьяные водители «спасли» страну от бедности

В Избранное

Скопировать

Киев, 12 июня. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев рассказал, как пьяные водители с начала нового года увеличили казну страны на 500 млн гривен.

«Неужели мы бедная страна?! С начала года составлено 46 270 админпротоколов на пьяных за рулём — минимум 10 200 гривен штрафа за каждый. И почти 500 миллионов гривен в государственную казну. Виват, полиция!» — написал он на своей странице в Facebook.

По данным местных СМИ, с 2016 года штрафы за вождение в нетрезвом виде на Украине были увеличены, однако Рада планирует снова их повысить

Как сообщают украинские СМИ, штрафы за езду в нетрезвом виде повысились на Украине в 2016 году, однако в Раде планируют их увеличить.

