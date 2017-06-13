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Экономика
Минск назвал опасной зависимость от российских энергоресурсов
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Минск назвал опасной зависимость от российских энергоресурсов

16:31  13 Июня 2017
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Минск назвал опасной зависимость от российских энергоресурсов

Минск, 13 июня. Белорусский вице-премьер Владимир Семашко назвал опасной зависимость республики от импортируемых из России нефти и газа, напомнив о строительстве Белорусской АЭС.

В белорусском правительстве прокомментировали зависимость страны от российских энергоресурсов, отметив риски повышения цен на нефть и газ. «У нас опасная зависимость, пускай и с дружественной нам страной. 95% энергоресурсов для собственных нужд мы поставляем оттуда», — сказал вице-премьер Владимир Семашко, его слова приводит Sputnik Беларусь.

По словам Семашко, республика строит Белорусскую АЭС в качестве альтернативы, поскольку в будущем не исключен рост цен на природный газ. Тем самым, Минск застрахует себя от связанных с названной тенденцией рисков.​

Ирина Селезнева
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