Минск назвал опасной зависимость от российских энергоресурсов

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Минск, 13 июня. Белорусский вице-премьер Владимир Семашко назвал опасной зависимость республики от импортируемых из России нефти и газа, напомнив о строительстве Белорусской АЭС.

В белорусском правительстве прокомментировали зависимость страны от российских энергоресурсов, отметив риски повышения цен на нефть и газ. «У нас опасная зависимость, пускай и с дружественной нам страной. 95% энергоресурсов для собственных нужд мы поставляем оттуда», — сказал вице-премьер Владимир Семашко, его слова приводит Sputnik Беларусь.

По словам Семашко, республика строит Белорусскую АЭС в качестве альтернативы, поскольку в будущем не исключен рост цен на природный газ. Тем самым, Минск застрахует себя от связанных с названной тенденцией рисков.​