Трамп потребовал извинений у создателей «фейковых новостей»

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Вашингтон, 13 июня. Президент США Дональд Трамп потребовал извинений у американских СМИ, которые распространяют о нем недостоверные сведения.

«Беспрецедентно высокий уровень «фейковых новостей». Где их извинения за все неточные материалы?» — пишет американский лидер в Twitter.

Отметим, что выражение «фейковые новости» ввел в оборот сам Трамп, когда начал обвинять американскую прессу в распространении заведомо ложной информации о нем. К числу «фейковых СМИ» он отнес крупнейшие телеканалы NBC, ABC, CBS, CNN, а также издание The New York Times.