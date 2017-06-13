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Политика
Трамп потребовал извинений у создателей «фейковых новостей»
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Трамп потребовал извинений у создателей «фейковых новостей»

16:43  13 Июня 2017
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Трамп потребовал извинений у создателей «фейковых новостей»

Вашингтон, 13 июня. Президент США Дональд Трамп потребовал извинений у американских СМИ, которые распространяют о нем недостоверные сведения.

«Беспрецедентно высокий уровень «фейковых новостей». Где их извинения за все неточные материалы?» — пишет американский лидер в Twitter.

Отметим, что выражение «фейковые новости» ввел в оборот сам Трамп, когда начал обвинять американскую прессу в распространении заведомо ложной информации о нем. К числу «фейковых СМИ» он отнес крупнейшие телеканалы NBC, ABC, CBS, CNN, а также издание The New York Times.

#трамп
Геннадий Плющев
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