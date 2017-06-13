Теряя контроль: каких действий ожидать от США после прорыва союзных сил Сирии к границе с Ираком

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С последнего авиаудара по проиранским группировкам у сирийско-иракской границы международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, не предпринимала каких-либо активных действий. Этим воспользовались союзные правительству Сирии шиитские проиранские подразделения, которые в результате прорыва к границе северо-восточнее города Ат-Танф заблокировали США и боевикам вооруженной оппозиции направление на Абу-Кемаль и дальше — на Дейр-эз-Зор.

Встает вопрос о дальнейших планах США, как в этом регионе, так и по всей территории Сирийской Арабской Республики. Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» полковник запаса Виктор Мураховский рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что считает усилия США на разных направлениях в Сирии весьма хаотичными, из-за чего их трудно предсказать. Но, так или иначе, эксперт связывает дальнейшие действия коалиции с обеспечением контроля над определенными территориями теми группировками, которых они поддерживают:

«На мой взгляд, контроль на отдельных направлениях у границы Ирака и Сирии, они уже потеряли. По той простой причине, что не могут контролировать всех и вся, а со стороны Ирака тоже есть силы, сочувствующие Сирии и их шиитским союзникам».

Эксперт предполагает, что каких-то крупных операций США развертывать не будут, тем более со своим прямым участием: реально Вашингтон весьма осторожно относится к прямому участию своих вооруженных сил. По мнению Виктора Мураховского, Соединенные Штаты по-прежнему будут действовать чужими руками:

«Как показывает практика, сами формирования, которые они спонсируют, являются официально их союзниками. К примеру, SDF, которые обладают сравнительно невысокой боеспособностью. Но надо понимать, что все быстрые продвижения SDF обусловлены тем, что эти районы пустынны: вдоль отдельных дорог и направлений не располагаются населенные пункты. Но как только они сталкиваются с формированиями радикальных исламистов, они испытывают значительные сложности. Вопрос не в том, насколько США готовы накачивать деньгами, вооружением и боеприпасами союзные формирования — а в том, решат ли радикальные исламисты удерживать конкретный район, населенный пункт или нет».

Наш собеседник приводит в пример ситуацию в соседнем Ираке, где американские силы встретили сопротивление относительно незначительных сил численностью всего в несколько тысяч человек во время штурма Мосула, затянувшегося на целый год. Эксперт не исключает возможности, что ранее перед Америкой стояла задача создать военный хаос, чтобы в первую очередь свергнуть правительство Башара Асада - однако чисто стратегически эта задача провалилась.

«С момента участия российских ВКС в операции в Сирии, эта задача невыполнима. Вполне возможно, что некоторые игроки западной коалиции и их партнеры на Ближнем Востоке сейчас пытаются, по крайней мере, сильно затруднить задачу сохранения единства САР и нормального функционирования законных властей. Но это не говорит о том, что они непременно добьются успеха на этом поприще, учитывая, что там еще есть игроки, преследующие, мягко говоря, иные интересы — Турция или Иран».

Однако сейчас целью США в Сирии, по мнению Виктора Мураховского, по-прежнему остается создание в Сирии нового, подконтрольного Вашингтону правительства, а также устранение России как участника конфликта.