«Дефлопе и чай в постиль»: кто купит завтрак с замминистра МВД Украины Анастасией Деевой

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Украина снова пытается приблизиться к западной жизни. На этот раз в благотворительных целях украинцам предлагают купить право позавтракать с замглавы МВД страны 24-летней Анастасией Деевой. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

На электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro появился лот «Завтрак с заместителем министра внутренних дел Украины Анастасией Деевой» со стартовой ценой в 3,8 доллара, или 100 гривен. Отмечается, что ставки можно делать до 28 июня. В сообщении также указано, что все вырученные средства пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.

Традиция благотворительных завтраков-обедов-ужинов существует в мире не первый год. К примеру, чтобы собрать деньги на предвыборную кампанию Хиллари Клинтон, всего за 350 тысяч долларов любой желающий мог отужинать с кандидатом от демократов и секс-символом 90-х Джорджем Клуни.

На Западе есть целое агентство, которое занимается подобными мероприятиями. Это своего рода забава для богатых с одной стороны, и благотворительность — с другой. Один из главных «поставщиков» звезд, что называется, к вашему столу, — компания CTI. Поужинать с Шарлиз Терон, Кэтрин Зетой-Джонс или Джессикой Альбой можно, заплатив от 75 до 150 тысяч долларов. И то, при условии, что совместный «перекус» пройдет на территории Соединенных Штатов, если же нет, то желающему выпить на брудершафт и закусить икоркой придется выложить до полумиллиона долларов. Разумеется, есть звезды и подешевле.

Подобное практикуется и в России. В 2012 году в рамках благотворительного аукциона фонда «Федерация» ужин в Белокаменной с актрисой Софи Лорен продали за 15 тысяч долларов. Честь отужинать с «укротительницей строптивого Челентано» Орнеллой Мути и «спасательницей Малибу» Кармен Электрой продали за семь и пять тысяч долларов. В 2013 году в Санкт-Петербурге в рамках благотворительного аукциона самую высокую цену — 200 тысяч рублей — заплатили за ужин с российским актером Данилой Козловским. Но дальше всех пошел знаменитый британский актер Хью Грант в 2008 году. Он заплатил 250 тысяч долларов за обед с первым президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Средства были перечислены в Фонд Раисы Горбачевой, помогающий больным лейкемией детям.

Казалось бы, благая идея украинцев уже обернулась потоком нецензурных шуток в адрес Анастасии Деевой. Кто-то хочет заказать ее на ужин, кто-то интересуется, будет ли она одета, будет ли кофе в постель и тому подобное. Виной тому и возраст замминистра МВД Украины, и шокирующие полуголые фотографии, выложенные в Интернет после ее назначения. Сам же министр Арсен Аваков, объясняя назначение на пост столь молодой особы, сказал, что Деева много чего умеет, чего не может он сам.

Комментируя ситуацию, журналист и политолог Юрий Кот подчеркнул, что официальный Киев ныне способен опошлить даже такую хорошую традицию, как благотворительность. В России, к слову за фотографии, подобные тем, на которых блеснула Деева, из органов могут и уволить.

«Ее и взяли на пост замминистра, потому что она в трусах фотографировалась, — комментирует для ФАН Юрий Кот. — Прекрасно понятно, почему люди начали писать комментарии по поводу завтрака, ужина и кофе в постель. Практика благотворительных аукционов действительно не нова. Во всем мире так собираются средства на необходимые вещи. Другое дело, что Украина стала «анти-Мидасом» — к чему бы там ни прикасались, оно превращается в ничто. Предложение позавтракать за 100 гривен с замминистра господина Авакова — профанация чистой воды. На своем посту он насобирал достаточное количество денег, чтобы купить не один аппарат для искусственной вентиляции легких. Другое дело, что ходят слухи о нетрадиционной ориентации Авакова и что он брал такую скандально известную девицу в замы, чтобы прикрепить к себе образ брутала. Деева уже не первый день находится на этом посту, но ничего внятного и вразумительного она еще не сказала и не сделала».

Как считает собеседник ФАН, решение выставить завтрак на аукцион наверняка даже не зависело от самой замминистра МВД.