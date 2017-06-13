Система tax free появится в России

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Москва, 13 июня. Правительство РФ одобрило поправки в законопроект о введении в России системы tax free. Документ появился на официальном сайте кабмина.

Согласно проекту закона, граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС), смогут возмещать НДС, уплаченные в России при покупке товаров в розницу и их вывозе за пределы таможенной зоны союза.

Эту же сумму предлагается вычитать из исчисленных налогов для организаций торговли, которые обслуживают иностранцев, сообщает Телеканал 360.

Законопроект, подготовленный Минфином РФ, также определяет перечень документов, которые необходимо предоставить в налоговую службу для подтверждения налоговой ставки в размере 0%.