Яшин получил 15 суток ареста за сопротивление полиции на незаконной акции в Москве

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Москва, 13 июня. Оппозиционер Илья Яшин получил 15 суток ареста за сопротивление полиции во время несанкционированной акции протеста в Москве. Такое решение принял во вторник Тверской суд Москвы.

«Пятнадцать суток ареста», — сообщил Яшин в Twitter.

Напомним, что в понедельник в Москве состоялся несанкционированный митинг против коррупции. Акция, в которой суммарно приняли участие около 6,3 тыс. человек, проходила на проспекте Академика Сахарова и на Тверской улице. Порядка 150 человек, пришедших на Тверскую улицу, были задержаны.