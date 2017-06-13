Трамп встретится с президентом Южной Кореи в конце июня

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Вашингтон, 13 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует провести переговоры с новым главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином 29–30 июня 2017 года. Об этом журналистам во вторник сообщили официальные представители Белого дома.

Как передает RT, в рамках встречи политики хотят обсудить экономические вопросы, а также ядерный кризис на Корейском полуострове.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Северной Кореи планируют провести очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты.