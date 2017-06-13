Двоевластие в Молдавии: удастся ли Додону спасти от парламента российское ТВ

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Парламент Молдавии пытается исключить из национального телеэфира информационные программы российских телеканалов, а президент страны Игорь Додон считает эти действия провокацией. Очередной виток своеобразного двоевластия в Кишиневе комментирует политолог Андрей Кошкин.

О своем возмущении действиями депутатов молдавского парламента, которые, воспользовавшись формальным предлогом, решили запретить российские политические телепрограммы за «пропаганду», Игорь Додон написал на своей странице в Facebook.

«По запрету так называемой «российской пропаганды», — написал президент Молдавии. — Это очередная провокация демпартии и контролируемого ею парламентского большинства в адрес нашего стратегического партнера — Российской Федерации».

По словам президента Молдавии, он ни под каким видом не утвердит провокационный документ, зарегистрированный в парламенте. Игорь Додон подчеркнул, что очередной антироссийский демарш, предпринятый вслед за высылкой дипломатов РФ, «ставит своей целью сделать все возможное, чтобы поссорить Молдавию с Россией».

По словам Додона, за очередным всплеском антироссийской истерии чувствуется рука «западных кураторов». «Заявляю со всей ответственностью — данный законопроект не пройдет. А если будут настаивать на импичменте, я всегда готов доказать, что воля народа на нашей стороне», — заключил Додон.

Ранее сообщалось, что в парламент Молдавии внесен законопроект об исключении из эфира российских новостных программ, а также аналитических программ на политические темы.

Ситуацию фактического двоевластия в Молдавии, особенно ярко выражающуюся в отношении Кишинева к Москве, Федеральному агентству новостей прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) Андрей Кошкин.

«В Молдавии сложилась парадоксальная ситуация, — отметил эксперт. — Еще недавно, когда Игорь Додон только пришел к власти, в отношениях Москвы и Кишинева вроде бы начался довольно хороший период. Избрание Додона четко показало, что народ Молдавии хочет активно и взаимовыгодно сотрудничать в первую очередь с Россией, а отнюдь не с Евросоюзом. И в России серьезно восприняли этот сигнал, посчитав его переломным моментом в наших непростых достаточно длительное время отношениях».

По словам Андрея Кошкина, Москва отнеслась к избранию Игоря Додона весьма позитивно, и тут же последовали ответные дружеские шаги.

«Тут и посещение президентом Молдавии наших празднований, посвященных Дню Победы, и активное участие Додона в Петербургском экономическом форуме, — напомнил эксперт. — Все это вроде бы показывало, что Молдавия серьезно нацелена на взаимодействие с нашей страной по всем направлениям — в экономике, политике, социальной и духовной сфере».

Однако, посетовал собеседник ФАН, наш «медовый месяц» с Додоном оказался серьезно подпорчен неконструктивными действиями части молдавского истеблишмента.

«Вдруг мы увидели, что сегодня в Молдавии есть два центра политической силы, которые буквально разрывают страну на части, — отметил Кошкин. — Мы видим, что там есть президент, настроенный на восстановление хороших отношений с Россией, но есть и парламент, а также некоторые члены правительства, которые в ущерб контактам с Москвой нацеливают свой политический вектор исключительно на взаимодействие с Евросоюзом. Именно эти силы инициировали высылку российских дипломатов, а теперь именно они хотят закрыть просмотр наших информационных программ. То есть мы видим две ярко выраженные силы, и какая из них возьмет вверх в ближайшее время, пока сказать трудно».

Впрочем, по словам Андрея Кошкина, он смотрит на перспективы восстановления полномасштабных отношений между нашими странами достаточно оптимистично, поскольку народ Молдавии достаточно ясно высказал свою позицию.

«Игорь Додон четко говорит, что народ Молдавии выбрал курс на союз с Россией, и этот курс будет реализован. Но нужно учитывать, что на сегодняшний день еще не все политические силы этой страны занимают позицию народа, и пока молдавский парламент ассоциируется с политическими силами, которые тянут Кишинев к Евросоюзу. Но оптимизм президента Молдавии и то, что большинство народа проголосовало за него, в определенной степени вселяют в нас оптимизм, что его борьба будет успешной, и что в Кишиневе возобладают силы, которые ориентированы на Россию», — отметил Андрей Кошкин.