Киев и Вашингтон обсудили создание центра противодействия гибридным угрозам

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Киев, 13 июня. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов обсудил с руководством Американского совета по вопросам внешней политики ситуацию в Донбассе.

На Украине планируется создание центра исследования и противодействия гибридным угрозам, говорится в сообщении СНБО по итогам встреч главы украинского ведомства Александра Турчинова с руководством Американского совета по вопросам внешней политики. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе в условиях гибридных угроз.

По данным пресс-службы СНБО, Турчинов и представители Американского совета высказались о необходимости продления антироссийских санкций, отдельное внимание было уделено теме сотрудничества по военно-технической линии. Ранее сообщалось, что ООН серьезно обеспокоена возможной эскалацией конфликта в Донбассе вследствие несоблюдения Киевом минских договоренностей.​