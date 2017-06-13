Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Киев и Вашингтон обсудили создание центра противодействия гибридным угрозам
Triangle Created with Sketch.

Киев и Вашингтон обсудили создание центра противодействия гибридным угрозам

16:48  13 Июня 2017  /обновлено: 16:49  13 Июня 2017
128

Киев и Вашингтон обсудили создание центра противодействия гибридным угрозам

Киев, 13 июня. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов обсудил с руководством Американского совета по вопросам внешней политики ситуацию в Донбассе.

На Украине планируется создание центра исследования и противодействия гибридным угрозам, говорится в сообщении СНБО по итогам встреч главы украинского ведомства Александра Турчинова с руководством Американского совета по вопросам внешней политики. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе в условиях гибридных угроз.

По данным пресс-службы СНБО, Турчинов и представители Американского совета высказались о необходимости продления антироссийских санкций, отдельное внимание было уделено теме сотрудничества по военно-технической линии. Ранее сообщалось, что ООН серьезно обеспокоена возможной эскалацией конфликта в Донбассе вследствие несоблюдения Киевом минских договоренностей.​

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть