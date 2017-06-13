Пострадавший при взрыве московский подросток заявил, что пытался изготовить салют

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. 16-летний подросток, пострадавший при взрыве самодельного взрывного устройства в Москве, проходит по уголовному дело по оппозиционным митингам 26 марта вместе с родителями. Как стало известно ФАН, они отказались от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 конституции РФ.

Кроме того, парень придумал новую причину, по которой возился с компонентами взрывчатки. По его словам, он якобы готовил школьный фейерверк. Тем не менее правоохранители проверяют версию, согласно которой подросток намеренно готовил взрывчатку к несанкционированной акции оппозиционера Алексея Навального, состоявшейся накануне.

Ранее ФАН сообщал, что при смешивании неизвестных компонентов взрывного устройства произошел взрыв, в результате которого подросток лишился левой кисти и травмировал правую.