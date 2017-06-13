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В ДНР арестован высокопоставленный чиновник по подозрению в коррупции
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В ДНР арестован высокопоставленный чиновник по подозрению в коррупции

16:16  13 Июня 2017
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В ДНР арестован высокопоставленный чиновник по подозрению в коррупции

Донецк, 13 июня. Правоохранители ДНР задержали первого заместителя министра доходов и сборов республики Александра Михайлова по подозрению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР.

«Первый заместитель Министра доходов и сборов ДНР Александр Михайлов отстранен от занимаемой им должности и находится под следствием. Ему инкриминируется получение взяток в особо крупных размерах и превышение служебных полномочий. Накануне вечером он был задержан правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по данному факту ведется следствие, детали не разглашаются. По словам министра доходов и сборов Александра Тимофеева, в дальнейшем в этом деле могут возникнуть и другие лица, причастные к коррупционным схемам.

#днр
Алексей Громов
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