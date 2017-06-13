Женщина расчленила тело пенсионера и выбросила его в загон для свиней в Подмосковье

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Москва, 13 июня. Нетрезвая девушка из Тверской области зарезала ножом жителя Московской области и расчленила его в Волоколамске. Об этом сегодня сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, сотрудники полиции нашли труп 83-летнего пенсионера с огромным количеством повреждений в одном из частных домов. Стражи порядка задержали 28-летнюю женщину по подозрению в убийстве.

В настоящее время удалось выяснить, что будучи пьяной на почве личных неприязненных отношений она нанесла мужчине удары ножом и предметом для разделки мяса.

От полученных травм он умер на месте, не дожидаясь приезда скорой помощи, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После этого женщина хотела замести следы и расчленила тело мужчины, а затем выбросила останки в сарай для свиней.

В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело.