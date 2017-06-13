Самолет «Аэрофлота» аварийно приземлился в Салехарде

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Екатеринбург, 13 июня. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi superjet 100 аварийно приземлился в аэропорту города Салехард.

Как стало известно, на борту воздушного судна произошло срабатывание датчика, сообщающего о пожаре в двигателе. В действительности произошло ложное срабатывание электроники, так как возгорания не было. Тем не менее пилотам самолета была дана команда совершить аварийную посадку в Салехарде.

Как рассказали в городском аэропорту, на борту самолета находились 42 пассажира, ни один из них не пострадал. Судно произвело посадку в штатном режиме, сообщает URA.RU.

Ранее сообщалось, что 69 человек, которые застряли в Барселоне из-за непредвиденной ситуации с самолетом, прибудут в Санкт-Петербург сегодня около 22.00.