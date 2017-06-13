Сбой в работе «Мегафона» затронул Москву и Саратов

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Москва, 13 июня. «Мегафон» подтвердил сообщения о проблемах с покрытием сети. Ранее об этом заявили абоненты в соцсетях. Как стало известно ФАН, ухудшение покрытия и отсутствие регистрации сети наблюдаются не только в столице, но и в ряде других регионов. В частности, трудности возникли в Саратове.

В ближайшее время проблему обещают устранить.

В пресс-службе «Мегафона» уточнили, что снижение успешности дозвона составляет 40%, трафик переводится на резервные каналы. Мобильный интернет продолжает работать стабильно. «Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в компании.