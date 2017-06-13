Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Учитель назвал дату премьеры фильма «Матильда»
Triangle Created with Sketch.

Учитель назвал дату премьеры фильма «Матильда»

16:10  13 Июня 2017
282

Учитель назвал дату премьеры фильма «Матильда»

Москва, 13 июня. Фильм «Матильда» выйдет в прокат 26 октября. Картина будет показана одновременно в России и в Германии, сообщил режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции во вторник.

«Хочу заметить, что фильм одновременно выйдет в прокат в России и в Германии 26 октября», — цитирует режиссера корреспондент ФАН.

По словам Учителя, производство «Матильды» было закончено накануне. Осталось немного доделать по графику, добавил он.

Во вторник, 13 июня, ожидается выход третьего трейлера фильма.

В центре сюжета — наследник престола и будущий император Николай II, который знакомится с балериной Матильдой Кшесинской.

Роль Николая II досталась немецкому актеру Ларсу Айдингеру. В фильме также появятся Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Михалина Ольшанска.

#матильда #учитель
Дима Оленин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть