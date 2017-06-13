Учитель назвал дату премьеры фильма «Матильда»

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Москва, 13 июня. Фильм «Матильда» выйдет в прокат 26 октября. Картина будет показана одновременно в России и в Германии, сообщил режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции во вторник.

«Хочу заметить, что фильм одновременно выйдет в прокат в России и в Германии 26 октября», — цитирует режиссера корреспондент ФАН.

По словам Учителя, производство «Матильды» было закончено накануне. Осталось немного доделать по графику, добавил он.

Во вторник, 13 июня, ожидается выход третьего трейлера фильма.

В центре сюжета — наследник престола и будущий император Николай II, который знакомится с балериной Матильдой Кшесинской.

Роль Николая II досталась немецкому актеру Ларсу Айдингеру. В фильме также появятся Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Михалина Ольшанска.