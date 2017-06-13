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Ракка, 13 июня. Боевики «Исламского государства»* отступают в районе между юго-восточным Алеппо и западной Раккой.

Военные источники в Сирии сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) потеряли контроль над значительной частью трассы, связывающей Итрию и Ракку. Союзным силам САР удалось во многом усилить безопасность провинции Алеппо в данном направлении.

Источник отмечает, что оборонительные порядки «Халифата» отодвинуты на десять километров в районе ранее освобожденного города Маскана. Воздушную поддержку наземной операции оказывают ВКС РФ.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что боевики «Халифата» готовят теракты с помощью взрывающихся ноутбуков.

* Организация запрещена на территории РФ.