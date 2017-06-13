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Политика
Албания предложила себя российским туристам вместо Черногории
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Албания предложила себя российским туристам вместо Черногории

16:05  13 Июня 2017
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Албания предложила себя российским туристам вместо Черногории

Москва, 13 июня. Власти Албании хотят стать достойной заменой Черногории для российских туристов. Такое предположение сделал во вторник вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, комментируя решение Тираны отменить визы с Россией.

«Подобное решение может быть основано на том, что сейчас происходит вокруг Черногории. Многие люди за последние два десятка лет туда ездили ежегодно. Поэтому в свете последних событий Албания предлагает себя заменой Черногории», — отметил он.

По словам Осауленко, Албания никогда не была популярна у российских туристов. Вероятнее всего, власти страны пытаются исправить эту ситуацию, воспользовавшись охлаждением отношений между Россией и Черногорией, которая недавно вступила в НАТО, передает RT на русском.

Геннадий Плющев
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